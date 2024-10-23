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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayiinde başarılarını gölgelemek isteyen bir saldırı"

"Teröristler ve bunların arkasındakiler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar"

"Kahraman savunma sanayii çalışanlarımızın moralini bozamayacaklar. Azmimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da artıracak"

Teröre karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin durumu iyi, şifa ile inşallah taburcu edeceğiz"

"Terörü ve terörü destekleyenleri lanetliyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş:

"Bu saldırıları gerçekleştirenler asla başarılı olamayacaklar"

"Aile Bakanlığı olarak ekiplerimiz sahada gerekli desteği gösteriyor. Bütün milletimizin başı sağ olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bize bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve terör destekçilerini lanetliyoruz"

"Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum" - "Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi"

"Bir kadın ve erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmamız devam ediyor"

"İlk andan itibaren güvenlik birimlerimizin elde ettiği veriler neticesinde PKK terör örgütü olduğu yönünde kuvvetli bilgi var. Netleşince kamuoyuyla bunu açıklayacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.