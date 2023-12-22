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Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi kansere yenik düştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi kansere yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis, kanser hastalığına yenik düştü. İnegöllü polis memuru Koray Sütçü (31), tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze yarın Ortaköy Mahallesi'nde defnedilecek.

Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi kansere yenik düştü
22.12.2023 - 01:06,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis kansere yenik düştü.

Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi İnegöllü polis memuru Koray sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Genç polisin cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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