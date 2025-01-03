Cumhuriyet Savcısını Tehdit Eden Zengin Hakkında Fezleke Hazırlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Savcısını Tehdit Eden Zengin Hakkında Fezleke Hazırlandı

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Mustafa Kemal Zengin, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit ederek tahliye ettirmeye çalıştı.

03.01.2025 18:46
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Cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında savcılık değerlendirmesi: "Tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştı"

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında, "Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı" belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire, ve 1 sivili gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Öte yandan hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yapılan değerlendirme ortaya çıktı.

"Tahliye ettirmek için görüşme yaptı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulundu"

Hazırlanan fezlekede Mustafa Kemal Zengin'in, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesinin üvey babası ile 110 kez görüşmüş

Öte yandan fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Ç. ile 110 kez irtibatı olduğu belirtildi. Fezlekede Zengin'in dosya savcısını tehdit eyleminden çok daha önce de Yavuz Ç. ve Beylikdüzü Medilife Hastanesi Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile irtibatlı olduğu, irtibatının yalnızca tehdit eyleminden hemen öncesiyle başlamadığı aktarıldı.

"Tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştı"

Şüpheli Zengin'in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı fezlekede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in bu kapsamda eyleminin örgüte yardım etme olarak değerlendirildiği, tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği fezlekede açıklandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhuriyet Savcısını Tehdit Eden Zengin Hakkında Fezleke Hazırlandı - Son Dakika

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