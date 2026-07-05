Cunda Adası'nda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Cunda Adası'nda Yangın Kontrol Altında

05.07.2026 19:40
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Cunda Adası'ndaki orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cunda Adası'nın Namık Kemal Mahallesi Hamamcı Tepesi mevkiinde yangın çıktı. Saat 10.28'de gelen ihbar üzerine bölgeye giden Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çam ağaçlarının bulunduğu alandaki yangına 3 araç ve 8 personelle müdahale eti. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramasını önleyerek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bölgede uzun süre soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında ilk belirlemelere göre otluk ve makilik alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu yaz aylarında vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyalleri doğaya bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Cunda Adası, Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, Ayvalık, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cunda Adası'nda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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