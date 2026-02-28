Cüneyt'in Ölümü sonrası Çukur Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cüneyt'in Ölümü sonrası Çukur Kapatıldı

Cüneyt\'in Ölümü sonrası Çukur Kapatıldı
28.02.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Çukur kapatıldı.

Hatay'da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı.

Olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt'e mezar olan 1 buçuk metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı. Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cüneyt'in Ölümü sonrası Çukur Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:04
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
02:46
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:11:26. #7.13#
SON DAKİKA: Cüneyt'in Ölümü sonrası Çukur Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.