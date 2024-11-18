Cüneyt Özdemir\'den TSK\'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu\'na sürpriz teklif

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AK Partili Varank\'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi

Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, geleneksel mezuniyet yemininin ardından arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırmıştı.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemesi sonrasında Eroğlu hakkında soruşturma başlatılırken, genç teğmen TSK'dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eroğlu ile ilgili gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TSK'DAN ATILIYORSA KAPIMIZ AÇIK"

Eroğlu'na sürpriz bir teklifte bulunan Cüneyt Özdemir "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru hanım ekibimize katılın onur duyarız" ifadelerini kullandı.