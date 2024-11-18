Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, geleneksel mezuniyet yemininin ardından arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırmıştı.
Görüntülerin kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemesi sonrasında Eroğlu hakkında soruşturma başlatılırken, genç teğmen TSK'dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Eroğlu ile ilgili gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Eroğlu'na sürpriz bir teklifte bulunan Cüneyt Özdemir "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru hanım ekibimize katılın onur duyarız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif - Son Dakika
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