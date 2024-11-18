Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif

Geniş Video İzle

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili soruşturma kapsamında ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildiği öne sürülen Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'na gazeteci Cüneyt Özdemir'den sürpriz bir teklif geldi. Özdemir yaptığı paylaşımda "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru hanım ekibimize katılın onur duyarız" ifadelerini kullandı.

18.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, geleneksel mezuniyet yemininin ardından arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırmıştı.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemesi sonrasında Eroğlu hakkında soruşturma başlatılırken, genç teğmen TSK'dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eroğlu ile ilgili gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TSK'DAN ATILIYORSA KAPIMIZ AÇIK"

Eroğlu'na sürpriz bir teklifte bulunan Cüneyt Özdemir "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru hanım ekibimize katılın onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
Cüneyt Özdemir\'den TSK\'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu\'na sürpriz teklif

Kara Harp Okulu, Cüneyt Özdemir, 3-sayfa, Teğmen, Gündem, Medya, Yaşam, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:58 İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:43 Van’da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
21:32 Antalya’da 4 saatte 3 mevsim Antalya'da 4 saatte 3 mevsim
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 14:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.