Çüngüş\'te Ağaçlık Alanda Yangın

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR