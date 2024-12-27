Çürüyen Ağaç Otomobile Devrildi

Çürüyen ağaç otomobilin üzerine devrildi
EDİRNE - Edirne'de kökü çürüyen ağacın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobilde hasar oluştu.
Edirne'nin Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak'ta, Nuri Alibakar'a ait 22 HY 697 plakalı park halindeki otomobilin üzerine kökü çürümüş ağaç devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Araç sahibi Nuri Alibakar, aracın başından ayrıldıktan hemen sonra bu olayın yaşandığını belirterek, yaralı olmamasının tek teselli olduğunu söyledi.
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