Çuvalda Nefessiz Kalan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Çuvalda Nefessiz Kalan Çocuk Kurtarıldı

Çuvalda Nefessiz Kalan Çocuk Kurtarıldı

Batman'da çöpten aldığı çuvalda nefessiz kalan çocuk, esnaf tarafından kurtarıldı.

12.12.2024 09:45
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Batman'da çöpten aldığı çuvalı oyun aracı olarak kullanıp içinde nefessiz kalan çocuk, vatandaşlar tarafından tesadüfen fark edilerek kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'nde bulunan kentin işlek caddelerinden Gülistan Caddesi'nde esnafın ürünleri içerisinden çıkarttıktan sonra çöpe attığı çuvalla oynayan çocuk ölümden döndü. Çocuğun ölüm kalım anları caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde caddedeki çöp kutusu yanına bırakılan çuvalı alan çocuğun çuvalla bir süre oynadıktan sonra kafasına geçirdiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü ve çuval içerisinde debelenmeye başladığı görüldü. Cadde ortasında hareket eden çuvalı fark edince dükkanından koşarak çıkan esnaf Bünyamin Beyca, çuval içerisindeki küçük çocuğun nefessiz kaldığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Çocuğu çevredeki diğer esnafın da yardımı ile çuvaldan çıkaran Beyca, çocuğun yüzünü yıkadıktan sonra nefes almasını sağladı. Kendine gelen çocuk, hızla koşarak evine gitti.

Bünyamin Beyca, fark etmeselerdi çocuğun öleceğini söyledi. Beyca, "Bize gelen ürünleri çıkardıktan sonra çuvalları, kolileri çöpe atıyoruz. Bu sırada boş çuvalı gören çocuk çuvalla bir süre oynadıktan sonra başına geçirdi ve dengesini kaybettikten sonra düştüğünü gördükten sonra dükkandan çıkarak ona doğru koştum. Çuvalı kaldırdıktan sonra içinde çocuk olduğunu gördüm ve onu çıkardım. Biraz daha geç kalmış olsaydık çocuk hayatta olmayabilirdi. Çünkü çocuğun boğulma tehlikesi vardı. Onu çıkardıktan sonra su verdik, kendine geldi" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çuvalda Nefessiz Kalan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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