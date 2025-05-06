Cüzdanı Alan Kadın Kaçtı - Son Dakika
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Cüzdanı Alan Kadın Kaçtı

Ankara'da bir kadın, yere düşen cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştı. Polis soruşturma başlattı.

06.05.2025 01:03
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü cüzdanını alan kadın, cüzdanı geri vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Etimesgut ilçesinde bir vatandaş cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan kadın olay yerinden uzaklaştı. Cüzdanı alınan şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - ANKARA

Kaynak: İHA

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