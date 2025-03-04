D-100'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

D-100'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

D-100\'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

D-100 Karayolu'nda bir araç kaza yaptı, alev alan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

04.03.2025 03:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç bariyerlere girerek yoldan çıktı. Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat, 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa Mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BCE 948 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere girerek yoldan çıktı. Kaza sonrası bir anda alev alan araçta kalan sürücü yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan aracın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmesinin ardından hem kaza hem de yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sürücü ağır yaralandı

Araçtan çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yanan ağır hasarlı araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, D-100 Karayolu, Yaralanma, Selimpaşa, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D-100'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
16:32 Trump, Beyaz Saray’daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
16:31 Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız: Jose Mourinho’ya sürpriz bir talip çıktı Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız: Jose Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktı
16:29 Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi
16:25 Tartışmalar vardı İşte Süper Lig’de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım
16:07 Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor
15:55 Solskjaer, 65 yıldır kimsenin yapamadığını yapacak Solskjaer, 65 yıldır kimsenin yapamadığını yapacak
15:38 Xavi Hernandez, dünya devinin başına geçiyor Xavi Hernandez, dünya devinin başına geçiyor
15:37 17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı 17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı
15:34 Semih Şentürk’ten eşine 37 milyonluk jest Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest
15:31 Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz Avukat Hayriye Değirmenci Yadel uyardı: 1 takipçiniz bile olsa ceza alabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 12:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: D-100'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.