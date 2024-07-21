D-100'de otomobil alev aldı, yolu duman kapladı - Son Dakika
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D-100'de otomobil alev aldı, yolu duman kapladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda trafik ışıklarında duran bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak dumanlar yolun görüş mesafesini etkiledi. Otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.07.2024 23:45
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D-100'de otomobil alev aldı, yolu duman kapladı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda trafik ışıklarında duran otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Dumanların kara yolunu kapladığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Ormanköy kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen ve trafik ışıklarında duran bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın sebebi ile bölgeyi dumanlar kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100'de otomobil alev aldı, yolu duman kapladı - Son Dakika

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