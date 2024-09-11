D-100'deki Kaza: Otomobil Alev Aldı

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D-100'de takla atan otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil alev topuna döndü. Kazada sürücü yaralanırken, alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hendek istikametinde ilerlemekte olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atan ve yol kenarına devrilen otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç hurdaya döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.