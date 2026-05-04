D-100\'deki korkunç kaza kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği ve iki tırın arasına sıkışan otomobilin sürücüsünün ölümden döndüğü zincirleme kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi köprü altı mevkisinde belediyeye ait kamyonet, soda yüklü tır, otomobil ve konteyner yüklü tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle iki tırın arasında sıkışan otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile en önde bulunan belediye kamyonetinin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı kamerada

Ortaya çıkan görüntülerde yağışlı havada araçların çarpışması yer alıyor. İki aracın arasında kalan otomobilin kağıt gibi ezildiği ve araçtan kopan parçaların şiddetle etrafa savrulduğu anlar da kameraya yansıyor. - KOCAELİ