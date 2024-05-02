Dağda kayıp olan emekli öğretim üyesi arama çalışmaları 10. gününde - Son Dakika
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Dağda kayıp olan emekli öğretim üyesi arama çalışmaları 10. gününde

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Mersin'de Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Taşpınar'dan bir haftadır haber alınamazken, jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT gibi birçok ekip arama çalışmalarına katıldı. Şu ana kadar yapılan aramalarda sonuç alınamadı ve 10. günün ardından çalışmalar yeniden değerlendirilecek.

02.05.2024 13:00
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Dağda kayıp olan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 10'uncu gününde

Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için birçok ekibin katılımıyla başlatılan arama çalışması 10'uncu günde de devam ederken henüz bir sonuca ulaşılamadı

MERSİN - Mersin'de Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için birçok ekibin katılımıyla başlatılan arama çalışmasında 10'uncu gününe girdi.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan tarihinde Konya'dan tırmanış için merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Yıldız dağına beraberinde iki kişi ile gelen 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi, AKUT'un da katıldığı bir çok ekip Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki dağlık arazide arama çalışması yaptı. Aradan 9 gün geçmesine rağmen bir sonuç alınamadı. 10'uncu gün çalışmaları ise ekiplerin katılımı ile devam ettiği bildirildi.

Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi olduğu öğrenilen Taşpınar'ın, bulunması için şuana kadar, ekiplerin dronların yanı sıra, kadavra ve kokuya duyarlı köpeklerle de arama yaptığı belirtildi.

10'uncu gün aramalarının ardından yapılan çalışmalarla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dağda kayıp olan emekli öğretim üyesi arama çalışmaları 10. gününde - Son Dakika

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