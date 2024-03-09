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Dakikalarca sevdiği cansız mankeni kucaklayıp böyle kaçırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi ise bu duruma tepki bile göstermezken, şikayetçi de olmadı.