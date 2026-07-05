Dalgalara Kapılan 3 Kişi Kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile giden 3 kişi, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve çırpınmaya başlayan vatandaşların yardımına sahilde görevli cankurtaranlar yetişti.

Durumu fark eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak güvenli şekilde sudan çıkarıldı. - DÜZCE