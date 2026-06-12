Dalışta Kaybolan Açıkgöz\'ün Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak için dalış yapan ve uzun süre kendisinden haber alınmayan astsubayın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde görev yapan ve Didim'de yaşayan kayınpederinin yanına gelen 40 yaşındaki astsubay Abdülsamet Açıkgöz, sabah erken saatlerde balık avlamak amacıyla aracıyla 3. Koy Halk Plajı'na gitti. Dalış yapan Açıkgöz'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Açıkgöz'e ait aracı plaj yakınında park halinde buldu. Bunun üzerine emniyet ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gün boyu süren çalışmaların ardından Açıkgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Açıkgöz'ün naaşı, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Açıkgöz'ün cenazesinin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN