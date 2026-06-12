Dalışta Kaybolan Açıkgöz'ün Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Dalışta Kaybolan Açıkgöz'ün Cansız Bedeni Bulundu

Dalışta Kaybolan Açıkgöz\'ün Cansız Bedeni Bulundu
12.06.2026 21:31
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Aydın'da dalış yapan astsubay Abdülsamet Açıkgöz'ün cansız bedeni bulundu, soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak için dalış yapan ve uzun süre kendisinden haber alınmayan astsubayın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde görev yapan ve Didim'de yaşayan kayınpederinin yanına gelen 40 yaşındaki astsubay Abdülsamet Açıkgöz, sabah erken saatlerde balık avlamak amacıyla aracıyla 3. Koy Halk Plajı'na gitti. Dalış yapan Açıkgöz'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Açıkgöz'e ait aracı plaj yakınında park halinde buldu. Bunun üzerine emniyet ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gün boyu süren çalışmaların ardından Açıkgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Açıkgöz'ün naaşı, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Açıkgöz'ün cenazesinin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalışta Kaybolan Açıkgöz'ün Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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