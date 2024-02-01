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Damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Damat dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan damat Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay öncesi detaylar da ortaya çıktı

Öte yandan yapılan incelemede damat Halil Çağlar'ın, bir süredir eşi Yüksel Çağlar ile anlaşamadıkları ve boşanma aşamasında yaşanılan tartışmaların sonucunda Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdükten sonra, kızını ve baldızını ağır yaraladı. Daha sonra Halil Çağlar'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Kızı ve baldızını yaralamıştı

29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda damat Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı.

Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka adına ateş ediyor. Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

Olaydan yaralı olarak kurtulan Nimet Çağlar'ın, hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.