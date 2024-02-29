Damat dehşetinde yeni detaylar: Öldürülen kayınpederin vücudunda 10 bıçak yarası tespit edildi, 3'ü öldürücü nitelikte
Eşini keserle ağır yaralamış, kayınpederini bıçaklayarak öldürmüştü: Olay gününü anlattı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini başına keserle vurarak ağır yaralayan, kayınpederini de bıçaklayarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamedeki ifadesinde, eşiyle aldatma meselesi sebebiyle tartıştığını, bu sırada kendini savunmak amacıyla keserle başına vurduğunu söyleyen sanık, eşinin kanlar içinde kaçtığı sırada kayınpederi ile karşılaştığını belirterek, "Bir süre boğuştuk. Kayınpederim elindeki bıçağı bana saplamaya çalıştı. Bende kendimi savunmak amacıyla bıçağı elinden aldım. Kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım" dedi. Öldürülen kayınpederin otopsi raporunda ise vücudunda 10 kesici delici alet yarası bulunduğu, 3'ünün ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.
Olay, 12 Ağustos 2022'de Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir'de yaşayan Cafer Tayyar Akçay (65), yanına gelen boşanma aşamasındaki kızı Zeynep E. ile birlikte damadı Murat E'nin Darıca'daki evine geldi. Burada damat Murat E. ile eşi ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E., eline geçirdiği keseri eşinin başına vurarak ağır yaraladı, daha sonra da kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Murat E. hakkında Zeynep E'ye yönelik işlediği suçtan dolayı "eşe karşı kasten öldürme suçuna teşebbüs", kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'a yönelik eyleminden dolayı ise "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.
"Kafama keser ile vurarak darp ettiği için bir şey hatırlamıyorum"
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede ifadesi yer alan Zeynep E., eşinin uyuşturucu madde kullandığını ve bu sebeple aralarında tartışmalar yaşandığını söyleyerek, "Bu tartışmalar sebebiyle ikamet ettiğimiz evi terk ederek Eskişehir'deki annemin evine gittim. Aradan 5 gün geçtikten sonra kızım beni arayarak, babasının çok pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine Darıca'daki evimize gittik. Kafama keserle vurarak darp ettiği için bir şey hatırlamıyorum" dedi.
"Dedemi ve annemi kanlar içinde gördüm"
Çiftin çocukları R.E., "Olay günü uyumak için odaya gittim. Ardından saat 01.30 sıralarında babam yüksek sesle bağırdı. Babam kapıya gelerek sert bir cisimle vurdu, ardından evden gitti. Bende salona gittiğimde dedemi yerde kanlar içinde, annemi de evin terasında kafası kanlar içinde gördüm. Terastan aşağıya baktığımda ise bahçede babamı elinde bıçakla gördüm" diye konuştu.
"Eşime 'Babanın evine git, bir süre kafanı dinle' dedim"
İddianamede Murat E.'nin ifadesine de yer verildi. Eşi ile 20 yıldır evli olduklarını söyleyen Murat E., "Eşimin beni aldattığı ile ilgili çevreden duyumlar aldım. Olaydan 10 gün önce bu sebepten dolayı eşimle tartıştım. Bu sırada eşimi dini olarak sözlü bir biçimde boşadım. Ardından eşime 'Babanın evine git. Bir süre kafanı dinle' dedim. Ardından eşim Eskişehir'e gitti" şeklinde konuştu.
"Keseri hatırlayamadığım sayıda rastgele eşime salladım"
Olaydan 1 gün önce bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağını ve evde huzursuzluk çıkartmayacağını beyan ederek, eşini geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığını söyleyen Murat E., "Bunun üzerine kayınpederim ve eşim eve geldi. Akşam saatlerinde eşim ile bir süre vakit geçirdim. Ardından saat 23.00 sıralarında ikametimizde dini nikah kıydık. Ardından abisi ve babası kendi evlerine gitti. Saat 23.40 sıralarında eşim ile birlikte çatı katına çıktık. Burada da yaklaşık 1 saat sohbet ettik. Yine aldatma meselesi yüzünden tartıştık. Eşim bana bağırmaya başladı. Bu yüzden de ona 'Sus, yeter artık. Herkes bizi duyacak. Rezillik çıkacak' dedim. Ardından eşime tokat attım. Bu sırada eşim de bana vurmaya başladı. Eşim, yatağın yanında bulunan kovanın içindeki keseri eline aldı ve bana vurmaya başladığı sırada keseri elinden aldım. Bu sırada bağrışmalar devam ediyordu. Bir anlık gözüm döndü. Elimdeki keseri hatırlayamadığım sayıda kendimi savunmak amacıyla rastgele eşime salladım. Bu sırada eşim başından kan aktığını gördü ve korkarak aşağıya indiği sırada kayınpederim ile karşılaştım" ifadelerini kullandı.
"Bir süre boğuştuk"
Kayınpederinin mutfağa girdiğini belirten Murat E., savunmasına şöyle devam etti:
"Eline tezgahta bulunan bıçağı alarak üzerime doğru yürüdü. Bu esnada kayınpederimin bana zarar vereceğini düşünerek çocukların uyuduğu odaya gittim ancak odanın kapısı kilitliydi, açamadım. Kapı açılmayınca salona gitmek zorunda kaldım. Kaçacak yer kalmayınca salonda kayınpederimle karşılaştım. Burada bir süre boğuştuk. Kayınpederim elindeki bıçağı bana saplamaya çalıştı. Bende kendimi savunmak amacıyla bıçağı elinden aldım. Bu sırada bana yumruk ve tekme attı. Kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım. Ardından kayınpederimin elinden kurtularak evin dışına çıktım"
Eşi Zeynep E. ile kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı öldürmek gibi amacının olmadığını dile getiren Murat E., yaralama ve öldürme eylemini kendisini korumak amacıyla istemeyerek işlediğini ifade etti.
Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edildi, 3'ü öldürücü nitelikte
İddianamede yer alan otopsi raporunda, Cafer Tayyar Akçay'ın vücudunda 10 kesici delici alet yarası bulunduğu, 3'ünün ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Aynı zamanda raporda, Akçay'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kaburga kemik kırığıyla birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucunda meydana geldiği kaydedildi.
İddianamede, Murat E'nin keserle öldürmek amacıyla hedef gözeterek eşine vurduğu, kayınpederini de yine öldürmek amacıyla hedef gözeterek bıçakladığı belirtildi.
Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi
Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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