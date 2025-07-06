Danas Tayfunu Tayvan'ı Vurdu

Tayvan'da Danas Tayfunu nedeniyle 2 bin 853 kişi evlerinden tahliye edilirken, 28 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Tayvan'da Danas Tayfunu nedeniyle alarma geçildi. Danas Tayfunu'nun Tayvan Boğazı'na getirdiği şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından Tayvan'ın güneyi ile orta bölgesindeki okul ve iş yerleri bir gün tatil edildi. Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü (CWA) tarafından yapılan açıklamada tayfununun saatte 21 ila 27 kilometre hızla ilerlediği ve saatte 137 kilometreyi bulan rüzgarların bölgeyi etkisi altına alacağı uyarısı yapıldı.

Tayvan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada ise çoğu, ülkenin güney liman kenti Kaohsiung çevresindeki dağlık bölgede yaşayan 2 bin 853 kişinin evlerinden tahliyesinin gerçekleştirildiği, en az 28 kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi edildiği, en az 10 bölgede heyelan ve 49 bölgede sel meydana geldiği aktarıldı.

Karayolları ulaşıma kapatıldı

Bugün etkisini arttıran yağışlarla beraber Güney bölgesinde bazı evlerin çatıları uçarken reklam panoları rüzgarın hızına dayamayarak parçalandı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Tayvan Karayolları Müdürlüğü de heyelan riski nedeniyle Alishan Otoyolunu saat 18.00'den sonra ulaşıma kapattı. Yetkililer, Tayvan halkına bu gece ve yarın gerekmediği sürece sokağa çıkılmamasına ilişkin uyarırken, ülkenin dağlık kesimlerinde yaşayan kişilere de özellikle dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Danas Tayfunu'nun doğrudan Tayvan boğazına girmesi tüm yaşanan tayfunlar arasında oldukça ender görülürken, yetkililer 100 yıl içinde yaşanan tüm tayfunlardan sadece yüzde 7'sinin Tayvan Boğazı rotasında gerçekleştiğini ve daha önce aynı bölgede etkisini gösteren tayfunun en son 1986 yılında kayıtlara geçtiğini aktardı.

Tayvan'da Temmuz ayından Ekim ayına kadar sıklıkla tropikal fırtınalar yaşandığı biliniyor. - TAİPEİ