Danıştay'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Danıştay'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı

Danıştay\'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı

Danıştay, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi'nin Balıkçı Kahvesi üzerindeki hak iddialarını reddederek, Kuşadası Belediyesi'nin mülk üzerindeki haklarını onayladı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kararın belediye uygulamalarının doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

27.11.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin hak iddia ettiği belediye mülkü üzerinde yargı son sözü söyledi.

2020 yılında Kuşadası Belediyesi'ne ait taşınmazlara güncel kira bedellerinin uygulanarak kiralama süreci başlatılmış ve Balıkçı Kahvesi olarak bilinen belediye mülkü olan işyeri, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07/04/2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılmıştı. Ancak S.S. Su Ürünleri Kooperatifi mülk üzerinde yasal hakkı olduğunu iddia ederek meclis kararının iptali istemli dava açmıştı.

Kuşadası Belediyesi yerel mahkemenin verdiği karara karşı yaptığı temyiz başvurusuna Danıştay 13. Dairesi son noktayı koydu. Kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çektiği 2021/125 Esas, 2024/3391 numaralı kararında; Kooperatifin mülk üzerinde bir hakkı olmadığına hüküm verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesi'nin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek Kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Kooperatifin açtığı dava reddedildi. Balıkçı Kahvesi Kuşadası için sembolik bir değerdir. Başkanımız Ömer Günel'in talimatı ile Kuşadası için önemli olan bu işletme en yakın zamanda hizmete girecektir. Balıkçı Kahvesi'ni yenileyerek kentimize kazandıracağız. Balıkçı Kahvesi'ni yepyeni yüzü ve imajı ile hizmete açacağız. Hemşehrilerimiz Adalıkart ayrıcalığını burada da yaşayacaktır. Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel liderliğinde başlattığımız hizmet seferberliği her alanda devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Danıştay, Politika, 3-sayfa, Seyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Danıştay'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
14:06 Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı
13:54 Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti
13:45 Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti
13:35 Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
13:31 Sibel Can’ın ’’beğenilmeyen’’ elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı Sibel Can'ın ''beğenilmeyen'' elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
13:30 Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:14 Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’den sadece 1 isim var Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den sadece 1 isim var
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 09:25:02. #1.12#
SON DAKİKA: Danıştay'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.