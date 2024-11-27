Danıştay\'dan Kuşadası Balıkçı Kahvesi Kararı

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Balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin hak iddia ettiği belediye mülkü üzerinde yargı son sözü söyledi.

2020 yılında Kuşadası Belediyesi'ne ait taşınmazlara güncel kira bedellerinin uygulanarak kiralama süreci başlatılmış ve Balıkçı Kahvesi olarak bilinen belediye mülkü olan işyeri, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07/04/2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılmıştı. Ancak S.S. Su Ürünleri Kooperatifi mülk üzerinde yasal hakkı olduğunu iddia ederek meclis kararının iptali istemli dava açmıştı.

Kuşadası Belediyesi yerel mahkemenin verdiği karara karşı yaptığı temyiz başvurusuna Danıştay 13. Dairesi son noktayı koydu. Kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çektiği 2021/125 Esas, 2024/3391 numaralı kararında; Kooperatifin mülk üzerinde bir hakkı olmadığına hüküm verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesi'nin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek Kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Kooperatifin açtığı dava reddedildi. Balıkçı Kahvesi Kuşadası için sembolik bir değerdir. Başkanımız Ömer Günel'in talimatı ile Kuşadası için önemli olan bu işletme en yakın zamanda hizmete girecektir. Balıkçı Kahvesi'ni yenileyerek kentimize kazandıracağız. Balıkçı Kahvesi'ni yepyeni yüzü ve imajı ile hizmete açacağız. Hemşehrilerimiz Adalıkart ayrıcalığını burada da yaşayacaktır. Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel liderliğinde başlattığımız hizmet seferberliği her alanda devam edecektir" dedi. - AYDIN