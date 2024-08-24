Dar sokak ve ağaç sınavıyla karşılaşan itfaiye ekipleri - Son Dakika
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Dar sokak ve ağaç sınavıyla karşılaşan itfaiye ekipleri

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Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti ve bir araç yola meyilli ağaca takıldı. İhbarın asılsız çıkmasıyla ekipler istasyonlarına döndü.

24.08.2024 14:00
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Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin dar sokak ve ağaç sınavı

Alevleri arayan ekipler, labirent gibi sokaklarda ilerlerken itfaiye aracı yola meyilli ağaca takıldı

Ağaçtan kurtulan araç, bu sefer dar sokak ve düzensiz parklardan dolayı manevra yapamayınca geri manevrayla sokaktan çıkmak zorunda kaldı

ANTALYA - Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti, araçlardan biri sokakta yola meyilli şekilde duran ağaca takılı kaldı. İhbarın asılsız olması sevindirirken, üst kısmı yola meyilli ağaca takılan itfaiye aracında zarar meydana geldi.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, belirtilen adresi aramaya başladı. Adreste yangın olmadığını tespit eden ekipler, yan sokakları da taramak için trafik akımını keserek ters istikametten ilerledi. Dar sokaklara giren ekipler, ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada ihbara en önde giden itfaiye araçlarından birinin üst kısmı, yola meyilli şekilde bulunan ağaca takıldı. Bir süre ilerlemeyen araç, ağaçtan kendini kurtarmasına rağmen, sokağın darlığı ve kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle manevra yapamayınca diğer araçlarla birlikte sokaktan geri geri çıkmak zorunda kaldı.

Ağaca takılan itfaiye aracında küçük çaplı hasar meydana gelirken, ihbarın asılsız çıkmasıyla ekipler istasyonlarına dönüş yaptı.

Bölge sakinlerinden Selahattin Kapukçu, sokakların dar olması ve ağacın bulunduğu konumun itfaiye ekiplerin işini güçleştirdiğini belirterek, "İyi ki yangın yoktu. Bu sokaktan itfaiyenin geçmesi imkansız. Ambulans bile geçemiyor. Buna bir çare bulunmalı" diye konuştu.

Dar sokak ve ağaç sınavıyla karşılaşan itfaiye ekipleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dar sokak ve ağaç sınavıyla karşılaşan itfaiye ekipleri - Son Dakika

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