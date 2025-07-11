Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Darende ilçesine bağlı Sayfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Darende'de Bahçede Yangın Çıktı - Son Dakika
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