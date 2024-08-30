Darıca'da 4 iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Darıca'da 4 iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı

Darıca\'da 4 iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 iş yerine kurşun yağdırırken arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.08.2024 09:39
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 iş yerine kurşun yağdırırken arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ağustos tarihinde gece saatlerinde Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi, Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 hurdacı ile kaportacı olmak üzere toplam 4 işyeri; yoldan geçen otomobilden ateş edildi. Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince hastane kaldırılan Satan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde 22 boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

12 şüpheli yakalandı

Ekiplerin çalışmaları neticesinde "Kasten öldürme, ateşli silah bulundurma ile suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçundan B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D., M.B.D., R.A., U.R.Y., A.Ö., T.A., S.E., Ö.Y. ve .Ş.B. isimli 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D. ile Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da 4 iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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