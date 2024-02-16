Darıca'da 50 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Darıca'da 50 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Darıca\'da 50 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ev sahibinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda F.A. tutuklanırken, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.02.2024 22:37
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde Darıca ilçesinde bulunan bir evde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibin durumu fark etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.A. ve B.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da 50 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca'da 50 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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