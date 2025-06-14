Darıca\'da İş Yeri Kurşunlayan İki Şüpheli Tutuklandı

İş yeri kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesince iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Darıca ilçesinde 21 mayıs tarihinde R.K. isimli şahsın iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş şube müdürlüğü gasp büro amirliğince yapılan çalışmalarda olayın O.Ç. ve Y.E.K. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 12 Haziran tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda şüpheli Y.E.K. yakalandı. Yapılan ev aramasında olayda kullanmış olduğu silah ve toplam 45 fişek ele geçirildi. Devam ettirilen çalışmada olayın diğer şüphelisi O.Ç'de yakalandı, üst aramasında 7 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.