Darıca\'da Silahlı Kavga: Engelli Adam Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan yürüme engelli şahıs hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tartışan iki grup, akşam saat 21.00 sıralarında İbni Sina Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldi. Her iki tarafın da silahla ateş ettiği kavgada G.K. ve S.İ. yaralanırken, bölgede esnaflık yapan ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Metin Hacıoğlu (40) da arada kalarak boynundan ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin Hacıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 20 adet boş kovan, muşta ve keser bulunurken, bir binanın penceresine de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ