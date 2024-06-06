Kocaeli'de seyir halindeki otomobil trafik uyarı tabelasına çarptı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki otomobil, trafik uyarı tabelasına çarptı. Kazada, uykusuz olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 34 KED 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki yaya geçişi uyarı tabelası direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün uykusuz olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ