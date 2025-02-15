Darmık Karakolu'nda 7/24 Sınır Güvenliği - Son Dakika
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Darmık Karakolu'nda 7/24 Sınır Güvenliği

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Mehmetçik, yerli teknolojilerle Darmık Karakolu'nda sınır güvenliğini sürekli sağlıyor.

15.02.2025 10:56
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Mehmetçik sınır hattında yerli ve milli sistemlerle 7/24 görevde

Darmık Hudut Karakolu'nda Mehmetçik sınır güvenliğini ileri teknoloji ile sağlıyor

Mehmetçikten yerli ve milli ileri teknolojik donanımlarla sınır güvenliği

KİLİS - Suriye sınırında stratejik konuma sahip olan Darmık Hudut Karakolu'nda Mehmetçik, yerli ve milli sistemlerle 7/24 sınır güvenliğini sağlıyor. İHA'lar, termal kameralar ve dron savarlar ile düzensiz göç ve yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor.

Kilis şehir merkezine 45 kilometre mesafede bulunan ve Suriye sınırında stratejik konuma sahip olan Darmık Hudut Takım Karakolu'nda bulunan Mehmetçik, 24 saat teyakkuz halinde görev yapıyor. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla yerli ve milli silah, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla desteklenen askerler, hem sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı hem de yasa dışı geçişlerin engellenmesi için gece gündüz nöbet tutuyor.

Yerli ve milli ileri teknolojik donanımlarla sınır güvenliği

Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında beton bloklar (MBD duvar), tel üstüvaneler, asfalt devriye yolları ve balistik nöbet kuleleri bulunan karakolda, termal kameralar, insansız hava araçları ve yerli ve milli gelişmiş radar sistemleriyle sınır hattını sürekli izleyen güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz duruma anında müdahale ediyor. Mehmetçik, sınırdaki yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve bölge halkının güvenliğinin sağlanması için büyük bir kararlılıkla çalışıyor.

Ani müdahale kuvvetleri görev başında

Hudut hattında yaşanan düzensiz göçmen geçişleri ve yasa dışı faaliyetlerde, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve ani müdahale kuvvetleri devreye girerek gerekli işlemleri gerçekleştiriyor. Göçmenler, işlemler tamamlandıktan sonra kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor. Darmık Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçiklerin özverili çalışmaları ve teknolojik altyapı sayesinde sınır güvenliği en üst seviyede sağlanmaya devam ediyor.

Mehmetçik için konforlu ve donanımlı üs bölgesi

Darmık Hudut Karakolu, Mehmetçiklerin görevlerini huzurlu ve rahat bir ortamda yerine getirebilmeleri için modern imkanlarla donatılmış olan karakolda, mescit, kütüphane, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor. Personelin ihtiyaçlarına yönelik tüm detayların düşünüldüğü bu tesis, Mehmetçiklere sosyal ve fiziksel anlamda destek sunarak moral ve motivasyonu yüksek tutuyor.

Darmık Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçiklerin özverili çalışmaları ve teknolojik altyapı sayesinde sınır güvenliği en üst seviyede sağlanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hudut Karakolu, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darmık Karakolu'nda 7/24 Sınır Güvenliği - Son Dakika

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