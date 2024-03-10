Darp edilen şahısları takip edenler hastane önünde silahla havaya ateş açtı

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Önce darp ettiler sonra hastane önüne gelerek havaya ateş açtılar

ÇORUM - Çorum'da darp ettikleri şahısları hastaneye kadar takip eden kişiler hastane önünde silahla havaya ateş açtı.

Olay Akkent TOKİ'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., kendi imkanları ile olay yerinden uzaklaşarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Darp ettikleri 3 kişinin peşine düşen M.B. ve M.C., hastane bahçesine otomobil ile gelerek havaya ateş açıp olay yerinden kaçtılar.