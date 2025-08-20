Datça\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10'u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi E.Ö. (37) ve Moldova uyruklu A.V. (36) işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında teknenin seyir izin belgesi sahibi olduğu tespit edilen Almanya uyruklu H.T.'nin (52) yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanarak gözaltına alınan E.Ö. ve A.V. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevinegönderildi. - MUĞLA