Kazada araç içinde sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki aracın karıştığı kazada araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine Datça Emecik Mahallesinde sıkışmalı trafik kazası ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan vatandaşı sıkıştığı yerden kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Araçlarda bulunan diğer vatandaşların kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda yangın riskine karşı iki aracın akü kutup başları sökerek güvenlik önlemi aldı.