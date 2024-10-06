Datça\'da Orman Ekiplerine Yardım Eden Vatandaş Kendini Kaybetti

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Muğla'nın Datça ilçesinde orman ekiplerinin yol çalışmalarına kendi kamyonuyla gönüllü olarak yardıma giden vatandaş, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Olay, Emecik Mahallesi Alavara mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Zeybek (75) isimli vatandaş kendi kamyonu ile gönüllü olarak orman ekipleri tarafından yol düzeltme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi. Zeybek'in kullandığı kamyon ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu yoldan çıktı. Kamyon, yolun kenarında bulunan çam ağaçlarına çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zeybek'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA