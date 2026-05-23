Datça'da Restoranda Baca Yangını
Datça'da Restoranda Baca Yangını

Datça\'da Restoranda Baca Yangını
23.05.2026 17:44
Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranın baca bölümünde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, Datça ilçesi İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde saat 16.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran olarak faaliyet gösteren bir işletmenin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen yoğun duman çevreyi sararken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri baca yangınına hızlı şekilde müdahale ederken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

