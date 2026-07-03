Datça'da Yaralı Vatandaşlar İçin Tahliye - Son Dakika
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Datça'da Yaralı Vatandaşlar İçin Tahliye

Datça\'da Yaralı Vatandaşlar İçin Tahliye
03.07.2026 18:58
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Datça açıklarında yaralanan ve Dalaman'da rahatsızlanan vatandaşlar Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan ve Dalaman'ın Göbün koyunda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş ile Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgelere yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Datça'da Yaralı Vatandaşlar İçin Tahliye - Son Dakika

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