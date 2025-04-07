David Beckham ve Jennifer Lawrence\'ye büyük şok! Ölüm olarak bulundu

Beckham ailesinin eski koruması Craig Ainsworth, 2013-2015 yılları arasında Londra'nın Holland Park bölgesinde ünlü ailenin güvenliğini sağlamıştı. Ancak Ainsworth, bir süre önce kaybolduktan sonra İspanya'da gizemli bir şekilde ölü bulundu. Johnny Depp, Jennifer Lawrence ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerin yakın korumasını üstlenen eski Kraliyet Denizcisi Ainsworth, son günlerinde korkunç bir "veda mesajı" paylaşmıştı.

Craig'in annesi, kaybolan oğlu için acil bilgi talep ettikten sonra, oğlunun post-travmatik stres bozukluğu (PTSD) ile mücadele ettiğini ve "veda etmek için son bir mesajı Facebook'a yazdığını" açıkladı.

VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Ölümünden sadece birkaç gün önce, Beckham çiftinin eski korumasının Facebook'ta veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Gönderide şunlar yazıyordu: "Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi yaratacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır en büyük acıyı yaşıyorum ve arkadaşlarım ve meslektaşlarım olarak adlandırmaktan gurur duyduğum harika insanları kaybettim. Lütfen kızmayın veya üzülmeyin, artık özgürüm. Sizler beni bunca zaman ayakta tutan ışıktınız, hepinize ne kadar minnettar olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Saf bir kalple ve iyi niyetlerle yaşadım. Kesinlikle mükemmel bir insan değildim ama kesinlikle hayatımı yaşadım."