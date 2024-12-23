Davutlar'da Heyelan, Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı - Son Dakika
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Davutlar'da Heyelan, Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı

Davutlar\'da Heyelan, Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı

Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, Kurşunlu Manastırı yolunu ulaşıma kapattı.

23.12.2024 22:35
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Kuşadası Davutlar Mahallesi Mermer Ocağı Bölgesinde heyelan meydana geldi. Tarihi Kurşunlu Manastırı yolu olarak da bilinen bölgede meydana gelen heyelan sebebi ile Manastır yolu ulaşım kapandı.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu yaşanan heyelanla ilgili verdiği bilgide "Bugün akşam üstü saatlerde Davutlar Mermer Ocağı yolu üzerinden Güzelçamlı Mahallesine giden 1,5 km mesafede yağmurlardan dolayı orman yolunda heyelan meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaralanma ya da maddi hasar yok. Aynı zamanda Kurşunlu Manastırı'na da giden orman yolu heyelan sebebi ile kapandı. Yetkili birimlere haber verildi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Davutlar'da Heyelan, Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı - Son Dakika

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