Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika
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Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi'nde

Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi\'nde
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Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturma, sosyal medya paylaşımları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı.

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Davutoğlu şüpheli sıfatıyla soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Gelecek Partisi, Ankara Adliyesi, Ahmet Davutoğlu, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika
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