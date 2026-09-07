Davutoğlu hakkındaki soruşturmada ifade için Ankara Adliyesi\'nde

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Davutoğlu şüpheli sıfatıyla soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.