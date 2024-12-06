DEAŞ'a Dev Operasyon: 31 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ'a Dev Operasyon: 31 Tutuklama

DEAŞ\'a Dev Operasyon: 31 Tutuklama

İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 100 şüpheli gözaltına alındı, 31'i tutuklandı.

06.12.2024 18:32
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev şafak operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüte finans olarak destek verdiği suçlamasıyla 114 şüphelinin adresleri belirlendi. İzmir merkezli 32 ilde belirlenen adreslere 3 Aralık sabahı saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 ayrı dijital materyal ve 1 yasaklı yayın ele geçirilirken operasyon kapsamında toplam 100 şüpheli gözaltına alındı.

31 tutuklama

Şüphelilerden 59'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen 14 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ'a Dev Operasyon: 31 Tutuklama - Son Dakika

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