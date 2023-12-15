DEAŞ'a fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı
MERSİN - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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