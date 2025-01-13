DEAŞ\'a Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Gürz-38 operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlediği Gürz-38 operasyonlarında 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlediği Gürz-38 operasyonlarında 23 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."