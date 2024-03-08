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DEAŞ'a üye olduğu şüphesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı

DÜZCE - Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma dahilinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine hakkındaki kanonu muhalefet suçundan yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerden A.A.B.tutuklandı, A.A.A. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, M.J.M.ile S.J.M. sınır dışı işlemleri için göz idaresine sevk edildi. Tutuklananlar Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.