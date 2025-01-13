DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama

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Kocaeli'de ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üye olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi, İstanbul ve Kocaeli'deki 3 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ