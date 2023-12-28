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DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli, Kırıkkale'de yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Interpol tarafından aranan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, işlemlerinin ardından bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale\'de Yakalandı
28.12.2023 - 17:01,
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Interpol tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü DEAŞ içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika


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