Bozdoğan-22 Operasyonlarında 14 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Bozdoğan-22 Operasyonlarında 14 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Bozdoğan-22 Operasyonlarında 14 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-22' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2 ve Samsun'da 1 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek milletin dualarının kendileriyle olduğunu belirtti.

09.04.2024 08:11  Güncelleme: 08:14
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4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisizleştirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu; Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozdoğan-22 Operasyonlarında 14 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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