DEAŞ Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyesi Tutuklandı

DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun'unda, DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla aranan H.Y. tutuklandı.

03.04.2025 13:41
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla hapis cezasıyla aranan bir kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan Terörizmin Finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek buradaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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