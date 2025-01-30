DEDAŞ Çift Faturalarla Mahalleyi Bunalttı - Son Dakika
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DEDAŞ Çift Faturalarla Mahalleyi Bunalttı

Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın yüksek ve çift faturaları, elektrik kesintileri ve muhatapsızlık vatandaşları isyan ettirdi.

30.01.2025 19:30
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DEDAŞ'ın yüksek ve çift faturaları mahalle sakinlerini bunalttı

Mahalle sakinleri: "Elektrik yok bedel ödüyoruz"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'nin yüksek ve 1 ayda gelen çift faturaları mahalle sakinlerini bunalttı. Duruma isyan eden vatandaşlar, DEDAŞ ile iletişimde muhatap bulamadıklarını belirterek sorunlarının çözülmesini istedi.

Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın yer altına elektrik hatlarını döşemesiyle kesinti sorunlarının çözüme kavuşacağı planı hayal oldu. Şikayetlerin her geçen gün arttığı kentte vatandaşlar adeta yetkililere tepki gösterdi. Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dertlerini İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı. Mahalle sakinleri, bir ayda tek aboneye gelen çift faturalar, açık bırakılarak çocuklar için tehlike oluşturan panolar, sel felaketinin yaşandığı mahallede elektrik panolarının yere sabitlenmesi, 2-3 gün boyunca gelmeyen elektrik enerjisi sorunlarının çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

"Komşumun 6 gün elektriği yoktu"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlü, "Şu anda çift faturalarımız geliyor. 1 ayda bir aboneye 2 fatura geliyor. Bakın çift fatura gelmiş. Şikayette bulunduğum zamanda diyorlar ki 'elektriğiniz kesilmiş ondandır'. Bir fatura 445 lira, bir fatura 398 lira gelmiş. DEDAŞ'a gidip başvurduğum zaman dediler ki 'sizden kaynaklanan bir şeydir'. Herhalde yeraltına çekilen elektrik hatlarının bedelini bizden çıkarıyorlar. Herhangi bir şekilde karşımızda muhatap bulamıyoruz. derdimizi anlatacak şirketlerimizi sorunlarımızı anlatacak bir muhatap karşımızda bulamıyoruz. DEDAŞ'ı aradığımız zaman da 3 gün sonra bize cevap veriyorlar. Cevap verdiklerinde ise kılıfına uydurup bildikleri gibi yapıyorlar. Ne zaman ki yeraltına kablolar döşenmeye başladı o zaman sıkıntılarımız giderek artı. Faturalarımız çok gelmeye başladı, elektriğimiz kesilmeye başladı. Sözde elektriklerimiz artık kesilmeyecekti. Tam aksine elektrikler yeraltına çekildikten sonra kesintiler artmaya başladı. Panolardaki şalterler zayıf olduğu için sürekli atıyor. Maalesef bu şekilde bitmeyen bir sorunumuz var. Mesela benim komşumun 6 gün elektriği yoktu. Benimki iki gün yoktu, oğlumun 3 gün yoktu. Yani aradığımız zaman da karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Diyorlar ki sıraya koymuşuz geleceğiz. Tamamda ne zaman geleceksiniz, evde yoğurdu bozulan var, sütü bozulan var, hastası olan var, televizyonları yanan var. Bu sıkıntılarımızı bir çare bulunması lazım" dedi.

"Fatura yüksek verim yok"

Elektrik enerjisinden verim alamadıklarını belirten fırıncı ustası Müslüm Durmaz, "Hem fatura olarak yüksek faturalar ödüyoruz hem de verim olarak elektrikler enerjisi alamıyoruz. Bu da oluyor ki olmayan bir şeye para ödüyoruz. Karşılığında hizmet yok. Müstakil iki katlı evde oturuyoruz, babamların elektriği kesiliyor, bizde var onlar da yok. Arıza kaydını oluşturuyoruz, kayıt alan kişiler en kısa zamanda geleceğiz diyorlar. 1 gün, 2 gün bekliyoruz gelen giden olmadığı zaman sivil bir elektrikçi getiriyoruz. Arızayı kendi imkanlarımızla onarıyoruz. Yani DEDAŞ'ın kayıt oluşturması ile sorunumuz çözülmüyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yusuf Bozkurt, "Elektriğimiz kesildi, DEDAŞ'ı aradığımız zaman kayıt oluşturdular ama gelen giden olmadı. Yeni kurulan panoda şalter atmış, bir şalter için 3-4 gün elektrik gelmedi. Ondan sonra elektrik faturam geldi 2 bin 600 TL. Evde bir klima bir de ışıklar çalışıyor. Evde de kıymıyoruz bir ışık yakmaya çocuklara kızıyorum, ışıkları kapatın diyorum. Emekliyim hesap kesim tarihim ayın 20'sindedir. Bir gün faturamı geç özledim diye 80 lira fazla kestiler. Sürekli faturam yüksek geliyor 4000 liraya kadar fatura ödüyorum. Bir faturam 4 bin 126 lira geldi. Sadece bir oğlum evdeydi. Gündüz işe gidiyor gece eve geliyor. Fatura 4 bin 126 TL geldi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Taşkın ise "Bu elektrik hatlarını yerin altına aldıkları günden itibaren vatandaş olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Normal şartel takmışlar. Ara sıra şarteller atıyor, elektrik gidiyor. Ucuz şalter takmışlar. Bir de bizim elektrik faturamız gelmiyor. Dilekçe vermeme rağmen gelip bakmıyorlar. 2 aydır faturamız gelmiyor. Daha sonrasında toplu bir şekilde geldiğinde nasıl ödemesini yapacağım. Bu şekilde bizi mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Dicle, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEDAŞ Çift Faturalarla Mahalleyi Bunalttı - Son Dakika

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