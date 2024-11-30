Dedektör Köpek Uyuşturucu Buldu

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Hassas burunlu Cadı tepki verdi, yakıt deposu kapağından uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı sürücü tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, hassas burunlu dedektör köpeğin tepki verdiği aracın yakıt deposu kapağından uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta dedektör köpek Cadı destekli arama yapıldı. Aramalar sonucunda hassas burunlu dedektör köpeğin tepki verdiği yakıt deposu kapağından 103 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.Y.P isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.