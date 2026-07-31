Defne Belediyesi’nin kaçak dökümlere ’Dur’ diyememesi, sokakta moloz dağları oluşmasına neden oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde depremde hasar gören ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan binanın sakinleri, Defne Belediyesi'ne çevre temizleme harcı adı altında 300 bin TL ödediklerini iddia ederek 1 buçuk yıldır bina çevresindeki molozların kaldırılmadığını öne sürdüler. Öte yandan, bölgede belediye ekiplerinin kaçak moloz dökümlerinin önüne geçememesiyse sokakta moloz dağları oluşmasına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken enkazları kaldırma işlemleri tamamlanmış ve kentte inşa süreci başlamıştı. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 349. Sokakta yer alan 22 daireli Mehmet Dönmez apartmanı 6 Şubat depremini az hasarlı olarak atlattı ve depremin ardından bina sakinleri tarafından güçlendirme çalışmaları yapıldı. Onarım çalışmalarının ardından binadan çıkan molozları kaldırmak için bina sakinleri tarafından Defne Belediyesi'ne çevre temizleme harcı olarak 300 bin TL ücret ödediklerini iddia ettiler. Defne Belediyesi'ne ödenen harç parasının üzerinden 1 buçuk yıldan fazla geçmesine rağmen binanın çevresindeki molozlar kaldırılmadı. Bölgedeki molozları gören duyarsız vatandaşlarsa kendilerine ait molozları araçlarla gelip sokak üzerindeki boş arazilere döktüler. Moloz yığınlarıyla dolan ve moloz dağlarının oluştuğu sokakta sokak hayvanları başta olmak üzere fare başta olmak üzere çeşitli hayvanlar cirit atıyor. Binanın çevresindeki molozlardan dolayı rahatsız olan bina sakini Ömer Faruk Yıldız, Defne Belediyesi'nden 300 bin TL karşılığında molozların kaldırılmasını istiyorlar.

"Defne Belediyesi zabıta ekipleri geziyor fakat burada herhangi bir döküm olduğunda müdahale etmiyorlar"

Defne Belediyesi tarafından çevre temizleme harcı olarak 300 bin TL alınmasına rağmen hiçbir çevre temizliği yapılmadığını söyleyen Ömer Faruk Yıldız, "Bu oturduğumuz bina yaklaşık 8 yıldır burada ve 6 Şubat depreminden sonra güçlendirme çalışması yapıldı. Güçlendirme çalışmasını yaptıktan sonra binaya ruhsat alma amacıyla Defne Belediyesi'ne 300 bin TL harç ödedik. Çevre temizleme harcı adı altında bu ücreti aldılar. Fakat ödediğimiz günden bu yana 1,5 yıldan fazla olmasına rağmen hiçbir şekilde gelip temizlemediler. Birçok başvurum var. Kendi internet siteleri üzerinden, telefon üzerinden Defne Belediyesi'ne başvurular yaptım. Geri dönüş olarak hiçbir şekilde işlem yapmadılar. Geri dönüş olarak çevresindeki molozları dökenlerin kaldırılmasını gerektiğini söylüyorlar fakat bizi güçlendirme aşamasındayken binamızdan çıkan molozların kendileri tarafından kaldırılacağını beyan ettiler. Şu anda ne bizim molozlarımızı ne sokaktaki pisliği ne de diğer molozları kimse kaldırmıyor. Şu anda sokak harabe durumda, akşamları hurdacılar gelip demirleri, binamızın kapılarını, çitlerinin çalıyorlar. Binada hırsızlık olayları olmaya başladı. Mağdur durumdayız. Burası 22 daireli bina. Burası Defne Çekmece Mahallesi 349'uncu sokak da sorun var. Defne Belediyesi zabıta ekipleri geziyor fakat burada herhangi bir döküm olduğunda müdahale etmiyorlar. Güvenlik sorunu olduğunu ben daha önceden başvuru yaptım" dedi.

"Defne Belediyesi'nden burasını düzeltmesini istiyoruz ve paramızın karşılığını istiyoruz"

Defne Belediyesinden bina çevresindeki molozların kaldırılmasını istediklerini ifade eden Ömer Faruk Yıldız, "Buraya belediye bünyesinde bulunan kameralardan konulmasını talep ettim. Çünkü artık o kadar bina yıkıntısı oldu ki burada moloz döküm sahası gibi gözüküyor. Burası depremden önce şehrin en işlek noktalarından biriydi ve şu anda bir kenar mahalle durumuna düştü. Hiçbir şekilde yatırım da gelmiyor. Belediye kontrol edemiyor artık kontrolünden çıktı. Genelde yıkıntıdan kalan burada binalar vardı. Onun yıkıntısından kalan molozlar ve haricen buraya getirdiler. Moloz döktüler. Bunları belediye kendi bünyesinde kaldırması gerekiyor. Fakat gelip kaldıran yok. Şikayetlerim mevcut ve e devlet üzerinden kendi internet siteleri üzerinden dönüş olarak hiçbir şekilde gelip ne işlem yapıyorlar ne de dönüşler genelde otomatik cevaplama üzerine dönüş yaptılar. Benim taleplerim Defne Belediyesi'nden lütfen gelsinler bu sokaklarda, kendi aracıyla veya yürüyerek bir gezsinler. Şu anda gezilecek halde değil. Yüksel Kemal Behzatoğlu Lisesi'nin önü bu kadar kötü olamaz. Defne Belediyesi'nden burasını burayı düzeltmesini istiyoruz. Gereğini yaparlarsa seviniriz. Paramızın karşılığını istiyoruz. Şu anda binamızın çevresine gelsinler, molozlarımızı kaldırsınlar. Birçok temizlik zabıta ve belediyenin genel olarak telefon üzerinden başvurularını yaptım. Fakat hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar" ifadelerini kullandı.